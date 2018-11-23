Праздничный день внезапно для некоторых жителей Владивостока начнется с отключения электричества, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в городских службах, будут проводится плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.

В связи с этим в субботу, 23 февраля, с 9.00 до 17.00 без света придется обойтись жителям домов по следующим адресам:

Первомайский район

Калинина ул. 241А

Первореченский район

100-летия Владивостока пр-кт 60, 64

Военное Шоссе ул. 13, 15, 17, 19

Снеговая ул. 19Б

Советский район

Подъемная ул. 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 6, 7, 19

Тельмана ул. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 33, 35, 24

Шахтовая ул. 10

Шоссейная 2-я ул. 44, 11, 5Б, 9А

Энгельса ул. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 4, 6, 8, 11/2

Таисия Масина