Праздничный день внезапно для некоторых жителей Владивостока начнется с отключения электричества, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в городских службах, будут проводится плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.
В связи с этим в субботу, 23 февраля, с 9.00 до 17.00 без света придется обойтись жителям домов по следующим адресам:
Первомайский район
Калинина ул. 241А
Первореченский район
100-летия Владивостока пр-кт 60, 64
Военное Шоссе ул. 13, 15, 17, 19
Снеговая ул. 19Б
Советский район
Подъемная ул. 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 6, 7, 19
Тельмана ул. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 33, 35, 24
Шахтовая ул. 10
Шоссейная 2-я ул. 44, 11, 5Б, 9А
Энгельса ул. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 4, 6, 8, 11/2
Таисия Масина