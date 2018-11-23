Сотрудники службы охраны труда Центральных электрических сетей (структурное подразделение филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети») рассказали ученикам младших классов школы №29 города Хабаровска о правилах поведения вблизи энергообъектов и о безопасном обращении с бытовыми электроприборам. На уроках присутствовало более 100 детей.

Занятия прошли в рамках пилотного проекта по пропаганде безопасного поведения детей в быту, организованного совместно с администрацией Индустриального района города Хабаровска и Центром проведения спасательных работ г. Хабаровск. Совместный проект был запушен в конце прошлого года, мероприятиями планируется охватить большинство школ Индустриального района.

Специалист Центральных электрических сетей Татьяна Пичуева рассказала школьникам о правилах поведения вблизи энергоустановок, безопасном использовании электроприборов и важности предупреждающих знаков на энергообъектах.

Регулярные мероприятия по профилактике детского электротравматизма приводят к значительному сокращению несчастных случаев с участием детей. Поэтому важно, как можно чаще напоминать детям о простых правилах поведения вблизи находящихся под напряжением объектов энергетики.

В этом году филиал продолжит тесное сотрудничество с учебными заведениями Хабаровского края. На данный момент составляются графики посещения школ, детских оздоровительных лагерей и пришкольных площадок специалистами АО ДРСК «Хабаровские электрические сети». Если вы хотите чтобы вашем учебном заведении провели занятие по электробезопасности – напишите нам по адресу pressa@khab.drsk.ru или сообщите по тел. (4212) 59-91-05.