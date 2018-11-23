Роспотребнадзор подготовил постановление о проведении дополнительной иммунизации против кори в России, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «РГ», в соседних с Россией странах – Украине, Казахстане и Грузии счет заболевших корью пошел на тысячи. Следовательно, вирус легко может проникать и в Россию. По статистике Роспотребнадзора, в 2018 году в России заболели более 2,5 тысячи человек – это в три раза больше, чем в 2017 году.

Корь – заболевание опасное по двум основным причинам. Во-первых, шансов ей заразиться в шесть раз больше, чем вирусами гриппа. Во-вторых, в трети случаев корь вызывает тяжелые осложнения: пневмония, поражение головного мозга, глаз вплоть до слепоты. Фиксируются и летальные исходы – 1 на сто заболевших.

В главной группе риска находятся в первую очередь не привитые и не переболевшие ранее дети. Прививку в России делают по национальному календарю дважды: в год и в шесть лет, и этого достаточно для надежной защиты. Но если в год ребенка привили, а к его шести годам родители стали «антипрививочниками», то угроза заразиться остается – одной прививки мало.

Дмитрий Санников