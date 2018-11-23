Первое на Дальнем Востоке и пятое дипломатическое представительство Узбекистана в России, открылось во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в краевой администрации.

Оно приступило к работе по адресу улица Верхнепортовая, 46. Ведомство возглавил Рустам Исмаилов, который будет заниматься вопросами развития сотрудничества Узбекистана и России на территории субъектов Дальневосточного федерального округа.

Совместную работу генеральный консул и врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко обсудили в день открытия. Среди важнейших направлений сотрудничества между Приморьем и Узбекистаном были отмечены торговля, туризм, транспорт и логистика.

Таисия Масина