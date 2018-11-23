Молодым людям, которые учатся на подготовительных отделениях вузов, установят дополнительную отсрочку от призыва на военную службу, сообщает DEITA.RU.

Этот законопроект Государственная Дума планирует рассмотреть во втором чтении на текущей неделе.

Сейчас молодые люди, достигшие возраста 18 лет ещё во время учебы в школе, должны использовать первую отсрочку от военной службы, чтобы закончить обучение, а вторую — чтобы поступить в бакалавриат.

Получить отсрочку от армии по учебе, могут те, кто учится очно в школах и других учебных заведениях по имеющим государственную аккредитацию программам среднего общего образования, в колледжах, в вузах по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры, имеющих государственную аккредитацию, а также в научных организациях по программам аспирантуры и ординатуры.

Повторно воспользоваться отсрочкой можно только если призывнику исполнилось 18 лет и отсрочка начала действовать еще в школе, но сразу после школы он поступил в вуз, имеющий государственную аккредитацию. Еще одна причина — получение диплома бакалавра и в этом же году поступление в магистратуру.

Продлить или восстановить отсрочку можно, если был взят академический отпуск, изменилась программа обучения или был перевод в другой вуз или колледж, также имеющий государственную аккредитацию, а общий срок обучения увеличится не более чем на год. Кроме того, если студент восстановился в том же вузе или колледже после отчисления не по инициативе образовательной организации, а срок обучения не увеличится.

Накануне Президентом России Владимиром Путиным были подписаны изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете. Указанное обстоятельство одновременно не может служить основанием для отказа в постановке их на воинский учет.

Дмитрий Санников

