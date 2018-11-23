Что бы вы сделали, став мэром Владивостока? – выяснили у горожан корреспонденты DEITA.RU.

Выборы мэра депутатами разительно отличаются от всенародных прямых выборов. Ни тебе агитации наглядной, ни рекламных телевизионных роликов, ни обещаний лучшей жизни для горожан. Между тем, выборы мэра Владивостока подходят к финальной стадии – на 12 марта и 18 марта запланированы два этапа конкурса.

Какие же проблемы волнуют горожан? Что бы они сами сделали, взяв власть в городе в свои руки?

Владивосток – город автомобильный. При этом его инфраструктура к автомобилистам крайне недружелюбна: нет достаточного количества парковочных мест, да и сами дороги с ямами и ухабами не соответствуют высокому статусу столицы Дальнего Востока.

Плотная застройка Эгершельда привела к регулярным пробкам на единственной дороге, ведущей в микрорайон. Вот и хотят горожане дорогу вторую, объездную.

Вспомнили добрым словом владивостокцы и бывшего мэра Виталия Веркеенко. Его решение о запрете работы эвакуаторов на улицах столицы Дальнего Востока хоть и было вскоре отменено, но горожанам запомнилось. Ввести запрет вновь пожелал один из горожан.

С благоустройством у Владивостока – тоже беда. Горожане, став мэрами, начали бы ремонт тротуаров, фасадов зданий в центральной части города, а также привели бы в порядок набережную, чтобы людям можно было здесь купаться.

Сейчас на должность главы Владивостока претендуют 42 кандидата. Прием документов на конкурс был завершен 11 февраля 2019 года. Конкурс на замещение должности главы города Владивостока проводится в два этапа:

Первый этап конкурса состоится 12 марта 2019 года - в этот день комиссия проверит достоверность сведений, которые представят кандидаты.

Второй этап конкурса состоится 18 марта 2019 года - индивидуальное собеседование с претендентами.

Ранее DEITA.RU сообщало, что по мнению экспертов, большинство из кандидатов вольно или невольно составляют некую «массовку», видимость демократичности «выборов», для уже известного победителя – нынешнего и.о. главы Владивостока Олега Гуменюка.

Максим Низкодубов, Дмитрий Санников