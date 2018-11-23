В Стокгольме на въезде в туннель взорвался автобус, работавший на газе, сообщает DEITA.RU.



Телеканал ABC News передал из столицы Швеции, что в момент взрыва в салоне не было пассажиров, однако в результате происшествия пострадал водитель, который был госпитализирован с сильными ожогами.

Инцидент произошёл 10 марта в 11:25 по местному времени. Спасатели выдвинули предварительную версию случившегося: автобус мог зацепить барьер при въезде в туннель, где произошёл взрыв.

Дмитрий Шевченко