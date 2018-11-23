Карты российско-венесульского банка заблокированы, сообщает DEITA.RU.

На сайте компании "Еврофинанс-Моснарбанк" сообщается, что, начиная с 12 марта, в России и за рубежом заблокированы карты банка, выпущенные Visa и MasterCard. Карты платежной системы «Мир» продолжают работать, а вопрос о работе карт международных платежных систем в России «сейчас как раз решается», сказал представитель банка «Ведомостям». В ближайшее время компания заменит заблокированные карты Visa на карты «Мир».



Карты не работают в России, потому что их заблокировал процессинговый центр "Картстандарт".

Михаил Грач