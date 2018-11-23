Необычное видео сняли очевидцы на мысе Астафьева в городе Находка в Приморье, сообщает DEITA.RU.

Непривычный глазу автомобиль сразу же принялись обсуждать интернет-пользователи: "Просто на всю машину денег не хватило", "Тот случай когда, твою машину ночью разобрали на запчасти , но твоего начальника это не волнует", "Это что-то страшное. Но на Астафьева ещё не такое увидишь".

Многих удивил вовсе не автомобиль: "Необычность в том, что пыли угольной не видно".

Таисия Масина