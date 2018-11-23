К 2020 году в России хотят оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, сообщает DEITA.RU. С такой инициативой выступили начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин в понедельник, 11 марта.

По его мнению, ремень безопасности, безусловно, необходим и полезен, однако этого недостаточно. Современные подушки безопасности позволяют выжить человеку даже в самых жутких авариях.

Отмечается, что проект уже поддержан Росстандартом.

Инициатива вызвала бурное обсуждение в Instagram. «Интересно, а в жигулях они есть?», «Скорее всего, чьи-то подушки безопасности... Вопрос: чьи подушки?», «Чей-то сын уже открыл компанию по установке/сертификации подушек безопасности и усиленных каркасов?», «Лучше бы предложили дороги сделать», «Чё за бред? Какие подушки? Какой каркас? Каркас — это же нарушения заводской консультации будет? Дороги сделать надо в первую очередь, федеральная дорога, Находка — Артём, по одной полосе в каждое направление, это нормально?», «Особенно необходимо оборудовать подушками безопасности стоячие места в городских автобусах», — смеются россияне.

Екатерина Брязгунова