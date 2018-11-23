Владивостокские sup- серферы оригинально поздравили местных жительниц с Международным женским днем, сообщает DEITA.RU.

В своем аккаунте в Инстаграм они разместили откровенное фото в сугробах, с лыжами и сноубордами. Сами спортсмены - в летних панамках и лыжных ботинках, причинные места прикрыты цветами.





Провокационное фото мужчины сопроводили поздравительной подписью: "Дорогие девушки! С праздником Вас! Весны в душе, женского счастья и искренних улыбок Ну и по традиции мартовское фото!"

Подписчицы поздравление восприняли на ура, одобрив креатив молодых людей: "Юмористы!", "Это прекрасно!", "Класс!". Мужская половина задумку не оценила: "Это отвратительно".

Но такие высказывания ничуть не смутили sup- серферов, они лишь отметили, что фото прошлогоднее и его не помешало бы обновить.

Таисия Масина