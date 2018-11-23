Ответственность за питание детей в школах должна полностью лежать на плечах родителей, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделала руководитель департамента образования Владимирской области Ольга Беляева.

По ее мнению, согласно закону «Об образовании», школы обязаны предоставить кухонное оборудование, специально отвести место для приготовления пищи, организовать условия для обедов и завтраков, а также трудоустроить поваров. Однако обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, их приобретение и изготовление блюд — это вопрос родителей.

Заявление вызвало бурное обсуждение в Сети. «Налоги отдайте наши! Будем их сами кормить в школах, садах и т.д.! Всё равно ваше бесплатное не о чем! Учебники купи, на ремонт сдай!», «Господи, где таких рожают», «Прям прёт логика из этих чиновников. Хотят запретить, чтобы дети не брали еду с собой, а ели в столовой. А сейчас родители должны контролировать питание детей. Это как? Родители должны в столовой работать по их логике? Господи, надо загранпаспорт новый делать! Эту страну никто не спасет», «Скоро и обучение будет на родителях дома», «Скоро скажут, что и образование детей — это тоже забота родителей», «Тогда нужно отменить бесплатные обеды в Госдуме. Госслужащие так-то зарплату получают, доход. У детей нет своего дохода», — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова