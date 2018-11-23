Открытие очередного торгового центра поставило под угрозу транспортную ситуацию в целом микрорайоне Владивостока, сообщает DEITA.RU..

С самого утра, 28 февраля, на улице Калинина огромные пробки, которых раньше на узкой дороге практически не наблюдалось. Главная причина - не ДТП, а открытие нового торгового центра "Калина-молл", которое спровоцировало многих водителей поставить машины рядом с объектом, невзирая на знаки, запрещающие остановку вдоль дороги.





Вместе с посетителями на торжественное открытие "Калины" приехали и сотрудники ДПС. Только в отличие от покупателей, цели их визита находились не внутри здания, а вокруг него. Со скоростью конвейера эвакуаторы в течение дня сменяли друг друга, складывая кузова легковушки, джипы и малолитражки, пока владельцы транспортных средств безмятежно обхаживали стены нового ТЦ.

Сколько протоколов было выписано - пока неизвестно, однако возникает неловкое предположение, что сотрудники ГИБДД и ушлые эвакуаторщики решили пополнить свои кошельки и показатели выполнения плана за счёт невнимательности водителей, впервые приехавших за покупками в новый торговый центр.





Максим Низкодубов