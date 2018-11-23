Facebook удалил из социальной сети более 30 аккаунтов и страниц за распространение недостоверной информации среди жителей Румынии, сообщает DEITA.RU по материалам пресс-службы компании.

Как рассказали в пресс-службе Facebook, социальная сеть удалила 4 страницы, 26 аккаунтов и одну группу в Facebook, вовлеченные в участие в скоординированных действиях в рамках сети, работавшей в Румынии.

В Facebook отметили, что эти страницы и аккаунты использовались для манипуляции общественным мнением. В данных аккаунтах размещались местные новости под выдуманными заголовками, которые были направлены в поддержку правящей социал-демократической партии. Также отдельные лица продвигали спорный контент с сайтов, которые представляют себя как новостные.

Накануне популярные приложения для Android заподозрили в передаче данных пользователей социальной сети Facebook.

Дмитрий Санников