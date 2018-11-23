Пал травы на федеральной трассе Владивосток - Находка превратил поездку автолюбителей в ад, сообщает DEITA.RU.

В районе Романовки вдоль дороги бушует пожар. Как рассказали очевидцы, видимости на этом участке практически нет.

Напомним, ранее стало известно, что лес горит около объездной трассы в районе Патрокла во Владивостоке. Жители Второй речки отмечали, что в воздухе висит неприятный запах гари, немного щиплет глаза и тяжело дышать.

Таисия Масина