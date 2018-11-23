Российский путешественник, почетный гражданин города Находка Федор Конюхов, провел в океане уже 100 дней, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Сейчас Федор Конюхов совершает на весельной лодке очередную кругосветную экспедицию. Маршрут отважного российского путешественника разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) - мыс Горн (Чили), мыс Горн - мыс Люин (Австралия) и мыс Люин - порт Данидин. В общей сложности Конюхову предстоит пройти на веслах 27 тысяч километров.

Накануне стало известно, что скульптуру Николая Чудотворца по проекту Фёдора Конюхова установят на сопке Тобольской в Находке. Бронзовая четырехметровая фигура святителя на метровом постаменте будет расположена на специально обустроенной площадке недалеко от Кафедрального собора в честь Казанской иконы Божией Матери. Подойти к скульптуре можно будет как от храма, так и со стороны Находкинского проспекта. Место установки не случайно: незадолго до открытия в 2010 году в храм из итальянского города Бари была доставлена частица мощей и гроба Николая Чудотворца.

Дмитрий Санников