На Сахалине выявлен факт мошенничества с субсидиями на развитие сельского хозяйства, сообщает DEITA.RU.



Сахалинские полицейские отчитались о поимке главы крестьянского хозяйства, который предоставил подложные документы на получение финансовой помощи от государства.

Как оказалось, фермер указал недостоверные сведения о понесённых им затратах на создание птичьей фермы. Выделенные ему 31 миллион 605 тысяч рублей крестьянин потратил на свои личные нужны.

На основании собранных улик, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Теперь ему грозит до десяти лет заключения.

Дмитрий Шевченко