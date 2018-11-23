Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента утвердили изменения в закон «О регулировании земельных отношений», сообщает DEITA.RU.

Изменения касаются предоставления гражданам участков для ведения крестьянского или фермерского хозяйства. Участок предоставляется фермерам по истечении четырехлетнего периода его использования по целевому назначению. Также заявители должны постоянно проживать в муниципальном образовании, на территории которого осуществляется деятельность созданного ими крестьянского или фермерского хозяйства.

«На момент возникновения права на бесплатное получение в собственность земельных участков у данной категории граждан уже имеются наделы в безвозмездном пользовании. Поэтому мы предлагаем установить отдельный учет таких землепользователей и прописать особенности предоставления им наделов в собственность бесплатно», - прокомментировал председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов.

Кроме того, в 2 раза увеличен максимальный размера участка, который может быть выделен под нужды крестьянско-фермерского хозяйства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Ранее предельная площадь для такого надела была установлена на уровне 300 гектаров. Со вступлением в силу поправок она будет увеличена до 600 гектаров.

Дмитрий Санников