В городе Анива на Сахалине экс-полицейский обвиняется в получении взятки в размере 100 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует следственное управление региона.

По мнению следствия, 31 июля прошлого года в книге учета полиции было отмечено, что 28-летний горожанин причинил серьезные телесные повреждения земляку. Фигурант уголовного дела узнал, что злоумышленник уже был судим и предложил ему за взятку в размере 100 тысяч рублей переквалифицировать нынешнюю статью в более мягкую. Преступник согласился и с 4 по 25 августа передал стражу порядка 100 тысяч рублей.

На данный момент уголовное дело в отношении взяточника-полицейского передано в суд для рассмотрения по существу. Теперь бывшего сотрудника внутренних органов ждет наказание в виде лишения срок до восьми лет.

Екатерина Брязгунова