Автопробег «Тотальное путешествие-2019» стартует из Владивостока 11 марта, сообщили DEITA.RU организаторы мероприятия.

Участникам автопробега предстоит преодолеть более 10000 километров, проехав всю Россию от острова Русский до берегов Балтики, посетить 27 городов, пересечь границу Российской федерации и Европейского союза. Путешествие займёт 29 дней, а конечной его точкой станет Таллин.

Первый автопробег Тотального диктанта состоялся в 2018 году и связал родину акции Новосибирск и первую избранную столицу Тотального диктанта – Владивосток. В 2019 году столицей проекта выбран эстонский Таллин и автопробег «Тотальное путешествие» призван символически соединить столицу Тотального диктанта – 2018 и столицу Тотального диктанта – 2019 года.

«Очень символично, что столицей Тотального диктанта в этом году стал Таллин, наши города очень похожи – оба морские, современные и в то же время со своими традициями. А главное и во Владивостоке, и в Таллине говорят и пишут на русском языке. Тотальный диктант всегда объединял нас, а теперь, нашим автопробегом через весь континент, мы не только продемонстрируем поистине тотальный масштаб нашего проекта, но и свяжем две столицы неразрывной нитью русского языка и культуры», - прокомментировал координатор Тотального диктанта во Владивостоке Вячеслав Беляков.

На трех автомобилях ГАЗель NEXT в путешествие отправятся члены Штаба и Экспертного совета Тотального диктанта, блогеры и журналисты.

Напомним, Владивосток в восьмой раз присоединится к международной акции, которая пройдет 13 апреля 2019 года в сотнях городов по всему миру. Каждый желающий сможет добровольно написать диктант, проверить свой уровень грамотности и получить консультацию филологов. Автором текста Тотального диктанта – 2019 стал российский писатель и публицист Павел Басинский.

Дмитрий Санников



