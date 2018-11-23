В Якутске учитель физкультуры обвинён в растлении малолетней, сообщает DEITA.RU.



Следственный комитет Республики Саха завершил расследование уголовного дела по обвинению педагога в совершении 29 эпизодов против половой неприкосновенности несовершеннолетней ученицы. Мужчине грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый совершал преступления в школьном спортзале, автомобиле и у себя дома с декабря 2017-го по май 2018 года. На момент совершения неправомерных действий его жертве было всего 13 лет.

О злодеяниях физрука стало известно после того, как мать потерпевшей обнаружила в её телефоне переписку с учителем. После подтверждения всех обстоятельств, обвиняемый не признал свою вину, однако объём собранных следствием доказательств говорит об обратном.

В настоящий момент педагог ожидает суда.

Дмитрий Шевченко