В Интернете назревает новый скандал, связанный с Вооруженными силами Украины, сообщает DEITA.RU.

Украинских женщин-военных возмутила вульгарная реклама спикера Оперативного командования «Запад» Вооруженных сил Украины Анатолия Прошина. Он опубликовал на своей странице в Facebook кадры с сексуально одетыми женщинами, которые держат в руках оружие. Столь неоднозначную фотосессию Прошин назвал «рекрутинговой промоакцией».

«Подпиши контракт — получи бонус. Мы тебя ждем», — сопроводил Прошин комментарием пикантные фотоснимки.

Украинская общественность резко раскритиковала пиар-ход Анатолия Прошина. Журналистка Ольга Решетилова назвала высокопоставленного военного «альфа-самцом», который «не может сдерживать свои сексуальные фантазии даже 23 февраля». Решетилова подчеркнула, что у нее нет в друзьях в Facebook Анатолия Прошина, а пост ей скинули женщины-военнослужащие.



«Сексуальное насилие в армии? Домогательства? Гендерная дискриминация? Нет, не слышали», — заявила журналистка.



По ее словам, в правительственной комиссии Украины по гендерной политике необходимо провести с Прошиным воспитательную беседу, пишет РИА ФАН.



Известный военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя рекламную акцию, отметил, что «Украина — страна, которая пробивает новое дно фактически каждый день».

«Поэтому стоит ли удивляться, что вместо нормальной патриотической рекламы завлечь молодежь к службе в ВСУ пытаются голыми женщинами? Армия — это не бордель; то, что хорошо для квартала красных фонарей, абсолютно не годится с точки зрения армейского пиара и промоушена.



[Происходит] падение нравов, к сожалению. Действительно, страна, где практически пытаются легализовать проституцию, очевидно, делает новый шаг, призывая в армию при помощи фривольных картинок».

Таисия Масина