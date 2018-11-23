Мошенники действуют все более изощренными способами, используя современные технологии, сообщает DEITA.RU.

Если вы платите картой в общепите или на автозаправочной станции, или еще где-то, то не передавайте карту в руки посторонним людям, тем более не давайте её уносить. Развод называется «Фото на память».

Все просто: как только вы потеряли карту из виду ее могут сфотографировать и либо использовать номер вашей карты + CVV (секретный код из трех цифр) который верифицирует вас как владельца для покупок онлайн, либо продать эту информацию на черном рынке. Короче говоря, не отдавайте свою карту никому.

УМВД России по Приморскому краю также предупреждает, что если вы получили СМС или ММС сообщение со ссылкой на скачивание открытки, музыки, картинки или иной программы, не спешите открывать её. Перейдя по ссылке, вы можете, сами того не подозревая, получить на телефон вирус или оформить подписку на платные услуги.

Накануне многие мировые компании подверглись серьезным кибератакам, главная цель которых заключалась в краже данных банковских карт.

Дмитрий Санников