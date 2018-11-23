Новая функция появится в популярном мессенджере Whatsapp. Теперь пользователи смогут ограничить добавление в групповые чаты, сообщает DEITA.RU.

Установить такую опцию можно будет в настройках, где пользователь выберет, кто имеет право добавлять его в чаты - кто угодно, только люди из списка контактов или вообще никто, пишет Akket.

В скором времени нововведение появится в обновленной версии приложения сначала для Android, позже — для iOS.

Напомним, жительница Магадана вернула свой угнанный BMW с помощью Whats App. Машину обнаружили, сделав рассылку в Whats App.

Таисия Масина