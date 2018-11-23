Игроки бразильского футбольного клуба упали в обморок от удара молнии, сообщает DEITA.RU.

Как передаёт телеканал Globo, мощный электрический разряд пришёлся в поле, на котором футболисты «Насионаля» проводили тренировку. Инцидент произошёл в прошлую пятницу, 8 марта, однако широкой общественности о нём стало известно только 11 марта, в понедельник.

В результате происшествия часть игроков удалось привести в сознание только после оказания им сердечно-легочной реанимации. Футболисты получили гематомы, ссадины и частичную потерю моторики.

Дмитрий Шевченко