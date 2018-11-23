В эти выходные пожары бушуют не только во Владивостоке, но и в других городах края. Так, в Уссурийске поздно вечером 2 марта вспыхнули автомобильные гаражи, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в краевом МЧС, 2 марта в 23.52 на пульт пожарной охраны города Уссурийск поступило сообщение о том, что на улице Ползунова горят два гаража.

В 23.58 на место происшествия прибыли пожарные. В 00.00 пожар локализовали, в 01.20 – полностью ликвидировали Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. В результате происшествия пострадавших нет. На тушении задействовали 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины устанавливаются.

Напомним, сегодня утром, 3 марта, во Владивостоке загорелось здание на улице Никифорова, площадь возгорания составила 400 кв.м., есть пострадавший. Всего за минувшую субботу в Приморье потушен 31 техногенный пожар.

Ирина Петрова