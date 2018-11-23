Минэкономразвития предложило на рассмотрение законопроект о гаражах и правилах их приобретения, соответствующая информация появилась на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает DEITA.RU

Цель - урегулировать деятельность гаражно-строительных кооперативов и упростить процедуру оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены. На сегодняшний день понятия "гараж" и "гаражно-строительный кооператив" отсутствуют.

Кроме того, отмечается, что сейчас существуют серьезные трудности в сфере регистрации права собственности на гаражи и земельные участки под ними.

На данный момент проект находится на стадии общественного обсуждения.



Таисия Масина