Россиянка, на данный момент проживающая в Германии, шокирована тараканом в кафе, сообщает DEITA.RU. Крик души Александры разметил у себя паблик revizor_vdk.

По словам девушки, она провожала родственнице на поезд в Штутгарте, потом зашла попить кофейку и съесть маффин в кафетерий на станции.

«И что я вижу? Тараканы прямо по столам ходят. Безобразие! Почему такая развитая страна, как Германия, допускает этот беспредел?! Почему бродячие тараканы не отлавливаются и не стерилизуются? Они же плодятся в геометрической прогрессии. Как вариант, каждому бездомному таракану можно подыскать любящие руки и дом.

Свинство! А сотрудники кофейни тоже хороши. Предложили смахнуть таракана со стола. А где извинения? Где шато брио и бутылка лучшего шампанского как компенсация испорченного аппетита?» — жалуется девушка.





Стоит отметить, что тараканы в России тоже не редкость. Посещение какого-либо кафе или магазина запросто может обернуться с усатым «нашим меньшим братом». Так, в приморском городе Арсеньеве тараканам объявили войну. Известный паблик начал выкладывать тараканов с пометкой, в каком магазине замечен.

Екатерина Брязгунова