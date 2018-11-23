В обществе постоянно ведутся дискуссии о роли мужчины и женщины. Что входит в обязанности одних, и о чём не должны забывать другие? Так сложилось, что в настоящее время женщины стали чаще брать на себя мужскую работу. Всё это происходит из-за постоянно растущего разрыва между женской и мужской половиной населения.

DEITA.RU выяснило, сколько женщин и мужчин проживает в каждом регионе России. Оказалось, что больше всего мужчин на Дальнем Востоке. Женщины других регионов могут начинать завидовать.

Мы проанализировали каждый регион Дальнего Востока при помощи официальных статистических данных и выявили, какое соотношение мужчин и женщин в каждом. Наглядно эта картина отражена в рейтинге.





Красным цветом выделены регионы Дальнего Востока, в которых больше всего представительниц прекрасного пола. В Хабаровском крае и Еврейской автономии женщин на 11 процентов больше, чем мужчин.

Жёлтым цветом выделены регионы, где женское население превышает мужское на 7,5–9,8 процента. К ним относятся Приморский край, Сахалинская область, Камчатский край, Республика Бурятия и Забайкальский край.

Как ранее сообщало DEITA.RU, в Приморском крае на 1000 женщин приходится 918 мужчин. Такое же соотношение полов наблюдается в Республике Бурятия. К этим регионам прекрасно подходят слова одной известной песни «Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят». В Забайкальском крае, по статистике на 10 девчонок 8,7 ребят, а на Сахалине — 7,5.

Синим цветом в рейтинге отмечены регионы, в которых женщин на 6–7 процентов больше мужчин. Сюда входят Магаданская область и Якутия.

Зелёным цветом показаны регионы с самой маленькой разницей между количеством обоих полов. В Амурской области на 1000 мужчин приходится 1005 женщин. Из общей картины явно выбивается один регион – Чукотский автономный округ. В нём наблюдается обратная ситуация — на 1000 мужчин нашлось 967 женщин. Таким образом, больше всего мужчин на Дальнем Востоке оказалось на Чукотке.

Марта Нота