Во Владивостоке осужден участник организованной группы за многомилионное хищение имущества, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в приморской прокуратуре, фигурант уголовного дела совершил преступление, когда трудился гендиректором компании «Приморсантехмонтаж». Его знакомый, чтобы украсть имущество указанного предприятия, организовал банду. Недолго думая, руководитель акционерного общества присоединился к злоумышленникам.

Согласно плану, участники организованной группы оформили документы таким образом, что недвижимое имущество ОАО «ПСТМ», расположенное по адресу: улица Борисенко, 33, было выведено из собственности компании.

Как отметили в ведомстве, объекты недвижимости представляли собой два земельных участка площадью более 8,6 тысячи квадратных метров и четыре нежилых здания, общей стоимостью свыше 91 миллиона рублей.

В последствии недвижимость была перерегистрирована на супругу организатора преступной группы.

Бывший гендиректор признан виновным и осужден за содеянное на девять лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Екатерина Брязгунова