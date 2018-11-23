ГИБДД прекращает выдачу госномеров на автомобили, сообщает DEITA.RU.

Теперь ведомство будет лишь ставит на учет транспортные средства , которые эксплуатируются на территории России. Теперь при регистрации новый автомобиль будет получать госномера автоматически, без участия сотрудника МРЭО. Новая программа начнет свою работу уже весной 2019 года.

Получать номера автолюбителям придется в частной организации, имеющую лицензию на их изготовление.

Известны уже и расценки на номерные знаки - на автомобили - 2000 рублей, на мотоцикл - 1500 рублей.

Таисия Масина