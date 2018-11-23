Хуан Гуайдо прилетел в Венесуэлу регулярным рейсом, сообщает DEITA.RU.

Примечательно, что информация, откуда прибыл борт, не разглашается. По некоторым данным, рейс прибыл из Панамы. Во время отъезда Гуайдо встретился с лидерами нескольких стран - Колумбии, Чили, Парагвая и других.

Ранее официальные власти Венесуэлы запретили ему выезд из страны.

Ранее США заявляли о том, что готовы дать ответ в случае задержания удобного им политика официальными органами правосудия Венесуэлы.

Василий Кучин