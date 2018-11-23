"Я плачу налоги, где мои дороги?!" - граждане страны должны как можно чаще задавать этот вопрос государству, считает глава Счётной палаты Алексей Кудрин, сообщает DEITA.RU.



По мнению главного аудитора страны, в России практически не развито «чувство налогоплательщика, а граждан вообще мало интересует, куда тратят их деньги.



Россиянам необходимо научиться понимать, как распределяются их налоги и на что они расходуются. Так, например, можно спросить с властей за неремонтируемые дороги.

Это важно, поскольку без гражданского общества, которому интересно, как реализуются национальные цели, нашей стране сложно будет достичь высоких результатов, уверен Кудрин.



Напомним, ранее агентство выяснило, что налоговое бремя россиян - одно из самых тяжёлых в мире. Сколько денег ежемесячно изымает из нас государство? - в материале DEITA.RU.



Андрей Горюнов