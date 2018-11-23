Глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что Сбербанк терял «миллиарды рублей» из-за ошибок искусственного интеллекта, сообщает DEITA.RU.

В Сбербанке, по словам Грефа, учились на подобных ошибках, например вставляли фильтры, чтобы верифицировать систему искусственного интеллекта.



Напомним, ранее Греф уже заявлял о колоссальных потерях - из-за программы "Спасибо", по которой можно обменивать на бонусы накопленные за покупки баллы.

Тем не менее, несмотря на то, что организация, возглавляемая Грефом, теряет деньги, ее глава является обладателем рублевых облигаций на 60 миллионов.

Таисия Масина