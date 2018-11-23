Лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров вошел в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре, сообщает DEITA.RU.

Как отметила председатель комитета Елена Ямпольская, ей интересно творчество Сергея Шнурова, "особенно жанр "утром в инете, вечером в куплете", так что идея перспективная".

Новый состав Общественного совета начнет свою работу 22 марта на парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре.

Напомним, накануне маэстро рифмы дотянулся аж до приморской Находки, в свойственной ему манере отругав законодателей.

Таисия Масина