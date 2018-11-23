В Приморье в начале года отмечен рост числа жалоб в Банк России, об этом DEITA.RU сообщили в Дальневосточном ГУ Банка России.

Как рассказали в управлении, в сравнении с декабрем минувшего года количество жалоб в январе увеличилось на 16 процентов и составило 304. При этом половина всех поданных жалоб направлена на деятельность тех или иных кредитных организаций.

В 149 жалобах граждане просят рассмотреть вопросы, связанные с потребительским кредитованием. Жители Приморья заявили о проблемах при погашении кредита. Здесь речь в первую очередь идет о том, что банки отказывают в реструктуризации и рефинансировании долга. Кроме того, работники банка регулярно навязывают дополнительные услуги при заключении договоров.

Остальные жалобы направлены на решение вопросов ипотечного кредитования, банковский карт, а также расчетных и лицевых счетов.

105 жалоб приморцы подали на некредитные организации. Чаще всего речь идет о страховании, в том числе рассматриваются проблемы с электронными полисами ОСАГО, нарушения сроков выплат страхового возмещения или отказ в выплате.

Екатерина Брязгунова