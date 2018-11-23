Эдгарда Запашного, главу Большого московского цирка на проспекте Вернадского, подозревают в мошенничестве, сообщает DEITA.RU.

Межрегиональная общественная организация «Творческое объединение цирковых коллективов» подготовила коллективное обращение в Следственный комитет России о том, что Запашный преднамеренно банкротит организующие гастроли компании, чтобы не платить артистам и заказчикам.

Его подозревают, передает телеканал Дождь, в преднамеренном банкротстве компаний, которые с 2015 по 2017 годы организовывали гастроли Большого московского цирка по городам-миллионникам в России, а также вывозили цирк за границу. Эти компании отвечали за продажу билетов, а потом якобы не расплатились с заказчиками и ушли в банкротство.

Сам Эдгард Запашный отвергает все обвинения и заверяет, что за то время, которое он занимает должность директора, прибыль цирка и количество зрителей только увеличиваются.

Таисия Масина