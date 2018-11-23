Следственный комитет России просит арестовать экс-главу крупнейшего частного российского банка "Открытие", сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что Евгений Данкевич на данный момент находится в федеральном розыске, поэтому арестовать его собираются заочно.

Как пишет Коммерсант, следствием установлено, что Данкевич летом 2017 года вступил в преступный сговор с пока не установленными руководителями компаний O1 Group и «O1 Групп Финанс», являвшихся заемщиками «Открытия». Заемщики организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей.

Зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Евгений Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости. Получив за них более 34 миллиардов рублей, O1 Group досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в «Открытии».

Таисия Масина