Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента утвердили корректировку бюджета на 2019 плановый период 2020 и 2021 годов, сообщает DEITA.RU.

Как отметила первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина, с учетом вносимых изменений основные показатели краевого бюджета на 2019 год составят по доходам - 114,8 миллиардов рублей, по расходам - 129,9 миллиардов рублей. Дефицит бюджета будет равен 15 миллиардов рублей. Корректировка бюджета затрагивает также плановый период 2020 и 2021 годов.

Изменения коснулись большинства бюджетных направлений. В том числе, департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края на 2019 год выделено на ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Артем - Находка - порт Восточный 1 миллиард рублей, на предоставление субсидий бюджету Владивостокского городского округа на ремонт автомобильных дорог общего пользования 1 миллиард 287 миллионов рублей, на строительство автопарковок, в том числе проектно-изыскательские работы, – 243,918 миллионов рублей.

На приобретение специального медицинского оборудования выделяется 606,869 миллионов рублей, на капитальный ремонт краевых государственных учреждений здравоохранения–129,449 миллионов рублей, на приобретение передвижных мобильных комплексов 168,3 миллионов рублей.

На строительство и капитальный ремонт муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений выделяется 170,788 миллионов рублей; на создание детских технопарков «Кванториум» 637,37 миллионов рублей и 146,397 миллионов рублей в 2020 году на завершение строительства (реконструкции) муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, начатого в 2019 году.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 год – 30,016 миллионов рублей, на 2020 год – 32,937 миллионов рублей.

Как отметил председатель комитета Законодательного Собрания по бюджетно-налоговой политике Галуст Ахоян, администрацией края был представлен проект настолько глобальных изменений, что депутаты получили фактически новый проект бюджета. По предложению комитета, депутаты утвердили документ сразу в трех чтениях.

Дмитрий Санников