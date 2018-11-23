Во Владивостоке в районе улицы Луговая горит неопознанный объект, сообщает DEITA.RU.

Очевидцы утверждают, что пожар достаточно сильный и удивляются, по какой причине его никто не тушит, ведь неподалеку расположена пожарная часть: " Там же пожарка в 300 метрах или я ошибаюсь? Я имею ввиду что такое пламя, а пожар не тушат".

Некоторые предположили, что кто-то устраняет конкурентов, а многие уверены - год такой, не задался с самого начала: "Год как не задался. Все и везде горит. Люди будьте осторожны".

Напомним, на днях во Владивостоке сгорел известный и любимый многими ресторан "Небесный замок".

Таисия Масина