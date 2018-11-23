Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать качественный шоколад, сообщает DEITA.RU.

В идеале в составе шоколада должно быть минимальное количество ингредиентов. Как правило, это три продукта - какао-масло, какао тертое и сахар. Также в нем может быть сухое молоко, ванилин, лецитин.

Натуральный шоколад не может стоить дешево.

Поверхность шоколада должна быть твердой, а его структура - однородной. Наличие белого налета на плитке говорит лишь о ее неправильном хранении, но в принципе такой продукт безвреден. К слову, шоколад не покрывается белым налетом, если в нем есть заменители какао-масла.

Что касается горения шоколада, то это нормальный для него процесс. Ведь любые жиры и масла легко плавятся от огня. А если в продукте не наблюдается избытка масла, то нормально, что масла успевают загореться и протопить ближайший к огню слой.

Таисия Масина