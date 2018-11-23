Известный силач Иван Савкин сделал подарок прекрасной половине человечества в преддверии Международного женского дня, сообщает DEITA.RU.

В субботу, 2 марта, в приморском селе Камень-Рыболов Иван Савкин более известный как Горный Тигр на пляже отбуксировал пожарную машину КамАЗ по грунтовой дороге в горку.





«А также принял участие в соревнованиях по силовому многоборью или как их шуточно называют в Камень-Рыболове — «Весёлые старты» в составе команды администрации. Из упражнений были уже привычные, взятые из силового экстрима, дисциплины, такие как кантовка 360 килограммов покрышки и перетягивание каната», — сказал Савкин.

Екатерина Брязгунова