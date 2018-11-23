Во Владивостоке выявлена нелегальная автостоянка на улице Карла Жигура, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в УМВД России по Приморскому краю, в последнюю неделю февраля полицейские Дальневосточной столицы проверили деятельность четырех парковок на улице Карла Жигура.

В результате проверки удалось выяснить, что возле одного из домов узбекистанец самовольно занял территорию и организовал на ней платную стоянку. При этом он незаконно получал от граждан деньги.

В отношении иностранца составлено два протокола об осуществлении незаконной предпринимательской деятельности и два протокола по статье «Самоуправство».

Напомним, что, если с автомобилем, оставленным на незаконной платной стоянке что-либо случится, лжепредприниматель не будет нести никакой ответственности за испорченное или исчезнувшее имущество.

Екатерина Брязгунова