Горы денег, которые связывают с уголовным делом члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, пытались сжечь в Москве, сообщает DEITA.RU.

По имеющейся информации, деньги на одном из складских помещений столицы пытались уничтожить еще в конце января, в тот день, когда проходили обыски по делу Арашукова. Однако видео, на котором удалось запечатлеть гору обугленных евро, попало в сеть только 27 февраля.

По данным издания «Фонтанка», в последние дни января неизвестные привезли на склад пачки валютных денег. Чтобы сложить из них костер, пришлось даже применять погрузчик-манипулятор. Средства подожгли в нескольких местах, однако их все же удалось спасти.

Напомним, сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января на заседании Совета Федерации. Вскоре судом было вынесено постановление о его аресте по обвинению в причастности к убийствам лидера молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и претендента на пост премьера Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году.

Екатерина Брязгунова