Законопроект о получении страховой пенсии по наследству отклонила Госдума, сообщает DEITA.RU.

Напомним, авторы инициативы предлагали закрепить норму о том, что право на получение страховой пенсии по старости является наследуемым. Кроме того, предлагалось ввести "гарантированный период получения страховой пенсии по старости", рассчитываемый по формуле: возраст ожидаемой продолжительности жизни, ежегодно определяемый правительством, плюс пять лет.

Если человек не дожил, до недоплаченное передавалось бы по наследству, пишет РГ.

Однако, на этапе рассмотрения законопроекта выяснилось, что это противоречит Гражданскому кодексу РФ. Имеется ввиду решение Конституционного суда о том, что право на пенсию "неразрывно связано с личностью конкретного гражданина" и наследоваться не может.

Таисия Масина