Помощь государства в покупке парковочного места предложил семьям депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов,сообщает DEITA.RU.

По его словам сумма может составить от 200 до 500 тысяч рублей. Автор инициативы ссылается на большую популярность программ льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", пишут РИА Новости.

Однако, по мнению депутата, приобретенный автомобиль нуждается в парковочном месте, купить которое многие семьи не в состоянии.

Инициатива депутата одних рассмешила, других разозлила: "В итоге придется платить какой нибудь взнос плюс налоги плюс на пиво", "Депутатские семьи скупят все парковочные места, и негде будет вообще машину ставить бесплатно", "Без подвоха не обойдётся. Чтобы получить сертификат, наверное, нужно будет подтвердить, что ты купил Ладу Калину, которую будешь ставить на это парковочное место", "Че эт там с ними вообще происходит ?? За последнее время второй закон предлагают для людей, страшно чет".

Таисия Масина