В Госдуме предложили штрафовать до 50 000 рублей за эвакуацию должностным лицом автомобиля без составления протокола - такой законопроект в конце февраля депутаты внесли на рассмотрение, сообщает DEITA.RU.

Водители крупных российских городов все чаще обращаются с жалобами на незаконную эвакуацию своих транспортных средств сотрудниками ГИБДД и работниками арестплощадок. Главная претензия автомобилистов в том, что во время задержания машины полицейские не фиксируют факт ареста в своем протоколе. Чтобы бороться с этим, депутаты от ЛДПР выдвинули инициативу карать рублем за незаконную эвакуацию транспортного средства от 30 до 50 тысяч рублей.

Сегодня, если автовладелец видит, как его машину грузят в кузов эвакуатора, и хочет снять ее с крана, то он должен предоставить документы инспектору. Однако, зачастую права и СОР остаются в салоне, доступ в который в подвешенном состоянии автомобиля владелец не имеет. Эту проблему также предложили разрешить парламентарии. Если документы оказались внутри автомобиля, то по новой инициативе, сотрудник ДПС должен обеспечить доступ владельца в салон автомобиля, который в данный момент грузят на эвакуатор.

Автоэксперт Сергей Витолян оценил эту идею, отметив, что во время ареста машин в России с завидной периодичностью нарушаются права автомобилистов: «Должностные лица, обязанные составлять протокол во время каждого задержания ТС, делают это не всегда из-за того, что находятся в тесных взаимоотношениях с руководством арестплощадок и не заморачиваются лишней бумажной волокитой. А если и заполняется протокол, то делается это без понятых, фото и видеофиксации. Это является нарушением, за которое на данный момент никак не наказывают виновных. Новый закон мне видится перспективным с точки зрения безопасности авто во время его ареста»

Максим Низкодубов