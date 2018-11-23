Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон о блокировке фейковых новостей в интернете, сообщает DEITA.RU.

Таким образом запрещается распространение в сети недостоверной информации, имеющей общественное значение, создающей угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, пишут Известия.



Если принятый закон будет нарушен, генеральный прокурор РФ, а также его заместители могут обратиться в Роскомнадзор с просьбой заблокировать ресурс.

Редакция в свою очередь должна убрать с сайта запрещенные материалы сразу после получения уведомления.



Таисия Масина