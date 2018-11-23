Государственная Дума рассмотрит проект поправок в Жилищный кодекс, который запрещает размещать хостелы в жилых помещениях, сообщает DEITA.RU.

Законопроект был внесен в российский парламент еще осенью 2015 года. Его первое чтение состоялось в мае 2016 года. В соответствии с законопроектом, в понятии «средство размещения» закрепят, что оно может находиться только в нежилом фонде.

Несмотря на столь долгое рассмотрение документа, он останется практически в неизменном виде, так как поддержанные профильным комитетом поправки носят лишь технический характер.

Накануне в Санкт-Петербурге жилищная инспекция с помощью судебных приставов попала в квартиру и обнаружила, что в ней нелегального организована дешевая гостиница.

После того, как было возбуждено исполнительное производство, выяснилось, что ее владелец находится в Москве. В Санкт-Петербург он вернулся после того, как в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора и ограничено право выезда за границу. Оказалось, что хозяин квартиры осуществил самовольную перепланировку для того, чтобы создать там хостел.

Дмитрий Санников