Закон, который исключает приватизацию конфискованных при незаконной добыче водных биологических ресурсов судов, обращенных в собственность государства, принят в третьем чтении, сообщает DEITA.RU.

Информация об этом появилась на официальном сайте Госдумы. Дело в том, что пока конфискованное судно не продастся, затраты на его содержание неоправданно высоки - федеральный бюджет расходует в среднем на одно судно 7 тысяч рублей в день. В связи с тем, что приватизация федерального имущества мгновенно не делается, Росимущество несет бремя существенных расходов на протяжении длительного времени.

Согласно принятому закону, стоимость судна будет снижаться, если не удастся его быстро продать, а если его так никто и не купит, то судно утилизируют.

Экономический эффект от данного закона будут отслеживать до конца текущего года.

Напомним, браконьерам, посягающим на водные биологические ресурсы все больше "закручивают гайки". Штрафы за ущерб, нанесенный водным биоресурсам, существенно увеличили - за вылов краба - в 8 раз, лосось - в 11 раз, за особо ценные виды - в 20 раз.

Таисия Масина